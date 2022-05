Kulturelle Bildung im Bergischen Land : Die fünfte Schultour startet Ende Mai

Info

Veranstalter Das Begegnungszentrum Juca (Jugendcafé) am Markt veranstaltet die Schultour. Juca-Leiter ist André Frowein. Träger ist das Evangelisch-Freikirchliche Sozialwerk Wermelskirchen, in dem sich sieben freikirchliche Gemeinden engagieren.

Partner und Termine Martin-Buber-Schule (Leichlingen) am 31. Mai; Helen-Keller-Schule (Wiehl) 1. Juni; Erich-Kästner-Schule (Hückeswagen) am 2. Juni; Realschule Hückeswagen am 3. Juni; Johannes-Löh-Gesamtschule (Burscheid) am 8. Juni; Sekundarschule Wermelskirchen am 9. Juni; Armin-Maiwald-Schule (Radevormwald) am 10. Juni; Sekundarschule Radevormwald am 13. Juni; Konrad-Adenauer-Hauptschule (Wipperfürth) am 14. Juni; Verbundschule Nord (Wermelskirchen) am 15. Juni.