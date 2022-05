Wettkämpfe beim JV Wermelskirchen : 130 Kinder beim Standturnier für Judo-Anfänger

Wermelskirchen Die Teilnehmerzahl von mehr als 100 Jungen und Mädchen aus Wermelskirchen, Leverkusen und Burscheid übertraf jede Erwartung der Organisatoren.

Trotz der Einteilung in drei verschiedene Altersklassen wurde es zeitweise eng an der Thomas-Mann-Straße, doch alle Beteiligten genossen die besondere Wettkampf-Atmosphäre. Dabei waren etliche Judoka zum ersten Mal auf einem Turnier und sichtlich nervös, berichtet Katrin Seide vom JCW. Für die Verantwortlichen stand aber im Vordergrund, Spaß an den Kämpfen zu vermitteln, Mut zu belohnen und für die Zukunft zu motivieren. Somit erhielten alle Kinder viel Lob von den ehrenamtlichen Kampfrichtern. Und natürlich gab es wieder die in Handarbeit erstellten essbaren Medaillen in unterschiedlichen Farben unabhängig vom Treppchenplatz. Um nicht nur das Kämpfen, sondern auch das Miteinander zu fördern, wurde nach einem besonderen Modus gekämpft.