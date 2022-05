Radfahrer in Wermelskirchen : ADFC ruft zu Sternfahrt und Verkehrswende-Demo auf

So sah es 2019 bei der Sternfahrt nach Düsseldorf vor dem Landtag aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Wermelskirchen Die organisierten bergischen Radfahrer fordern Gleichgesinnte auf, zur großen Fahrrad-Demonstration am Sonntag mit nach Düsseldorf zu radeln.

Den Aufruf zur Teilnahme an einer Verkehrswende-Demonstration vor der Landtagswahl in Düsseldorf verbindet der ehemalige Sprecher des ADFC-Ortsvereins sowie als ehemaliges Vorstandsmitglied des Pro Bahn-Regionalverbandes, Frank Schopphoff, mit einem aktuellen Blick auf die Verkehrssituation am Sonntag auf die Autobahn 1 sowie auf einen Rückblick.

Zum Balkantrassen-Jubiläumstreffen und zur offiziellen Eröffnungsfeier des Jugendfreizeitparks kamen die NRW-Heimatministerin Ina Scharrenbach und einige andere Festgäste zu spät: Sie hatten das Stauproblem auf der A 1 zu spüren bekommen. „Das ist auch im Jahr 2022 nicht gelöst – und wie wir alle erfahren müssen, ist es sogar noch größer geworden“, so Schopphoff.

Schon 1994 hatte die Bergische Morgenpost gemeldet: Ministerpräsident Johannes Rau stand auf dem Weg zum „Bergischen Tag“ in Wermelskirchen im Stau und wurde von der Polizei rauseskortiert. Schopphoff: „In einem Landtagsblog steht, dass die Verkehrsminister das Stauproblem in den vergangenen Jahrzehnten nicht lösen konnten.“ So habe Pro Bahn schon 1993 darauf hingewiesen, dass Wermelskirchen auf einen Bahnanschluss nicht verzichten könne, wenn das Gebot der Verkehrswende ernst genommen werden solle.

Die ADFC-Sternfahrt am 8. Mai mit Kundgebung vor dem Landtag um 14 Uhr und anschließender Fahrraddemo durch Düsseldorf ab 15 Uhr soll ein Signal zur Verkehrswende setzen, so Schopphoff. Start der Radtour zur Großdemo für Interessierte ist am Sonntag um 8.45 Uhr in Bergisch Born / Balkantrasse in der Nähe des Sportplatzes. Um 9 Uhr ist Treffpunkt am Fahrradcenter Lambeck, um 10 Uhr hinter dem Biergarten Alter Bahnhof Burscheid.

(tei.-)