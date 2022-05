Rückzieher von ursprünglicher Planung : Kein Kreisel am neuen Edeka in Dabringhausen

Auf der Freifläche direkt an der Kreuzung der L 101 und K 18 soll der neue Edeka-Vollsortimenter entstehen. Foto: Peter Meuter

Wermelskirchen Ohne Zwietracht verständigen sich Stadtverwaltung und die Supermarkt-Kette auf einen Rückzieher von der ursprünglichen Planung. Dennoch soll die Kreuzung K18 / L101 zumindest teilweise „ertüchtigt“ werden. Das sind die Pläne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Der Traum von einem Kreisverkehr im Zuge des Baus des neuen Edeka-Supermarktes in Dabringhausen ist ausgeträumt. Die explosionsartig gestiegenen Baukosten machen den einst von der Wermelskirchener Kommunalpolitik geforderten Kreisel an der Kreuzung L101 / K18 zunichte. Das teilten der Technische Beigeordnete Thomas Marner und Gebietsleiter Expansion von Edeka Rhein-Ruhr, Marcus Baumgarten, mit. Letzterer stellte fest: „Mit dem Bau eines von Edeka in erheblichen Umfang mitfinanzierten Kreisverkehrs ist das Projekt Neubau in Dabringhausen für uns wirtschaftlich tot.“

Im Klartext: Besteht die Kommunalpolitik, die in den Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr (9. Mai) und Stadtrat (23. Mai) über die Planänderung befinden muss, auf den Bau des Kreisverkehrs, wird Edeka das Neubauvorhaben nicht umsetzen.

Info Vollsortimenter mit 1400 Quadratmetern Planung In Dabringhausen will Edeka einen Vollsortiment-Markt mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie zusätzlichen 150 Quadratmetern für eine Bäckerei nebst Café und Nebenräumen errichten, wofür ein vorhabenbezogener Bebauungsplan existiert. Status quo Der jetzige Edeka-Markt an der Südstraße verfügt über 550 Quadratmeter Verkaufsfläche, was nicht ausreichend sei, um zukunftsfähig existieren zu können, beschrieb Marcus Baumgarten. Wie der Edeka-Gebietsleiter erklärte, sei ein nahtloser Übergang vom bestehenden zum neuen Markt der Wunsch des Unternehmens.

„Wir haben in allen Gewerken extreme Baukostensteigerungen von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zu vor zwei oder drei Jahren“, stellte Thomas Marner fest. Das betreffe sowohl kleinere als auch größere Bauvorhaben, nicht zuletzt die Stadt selbst sei davon betroffen. „Da ist es eine gute Nachricht, dass Edeka an dem Bauvorhaben festhält“, meinte der Technische Beigeordnete: „Edeka würde viel lieber den Kreisverkehr bauen, um die bestmögliche Zuwegung zum Markt zu generieren – aber nachvollziehbarerweise kann das Unternehmen nicht eine Million Euro in den Kreisverkehr stecken.“

Marcus Baumgarten plant für Edeka die mögliche Filiale in Dabringhausen. Foto: Peter Meuter

Ursprünglich hatten Stadt und Edeka den Kreisverkehrsbau mit 500.000 Euro taxiert. „Nach der Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW waren wir vor zwei Jahren schon bei 750.000 Euro – das wäre für alle Beteiligten in Ordnung gewesen. Aber jetzt liegen wir bei Kosten von eineinhalb Millionen Euro“, skizzierte Marner die Entwicklung. Zwei Faktoren würden das verursachen: eine Steigerung der Baupreise sowie eine extrem aufwendig zu installierende Entwässerung, da sich der Kreuzungsbereich auf nicht-versickerungsfähigem Felsboden befindet.

Wie Marcus Baumgarten und Thomas Marner bestätigten, hatten sich Edeka und Stadt darauf verständigt, den Kreisverkehrsbau gemeinsam zu finanzieren – wobei das Unternehmen den „deutlich erheblicheren Teil“ übernommen hätte. „Diese ursprüngliche Verabredung gilt bis heute – aber: Was nicht finanzierbar ist, ist nicht finanzierbar. Auch die Stadt müsste ja ordentlich bezahlen“, sagte Thomas Marner, der erinnerte: „Im Laufe des Planverfahrens ist deutlich geworden, dass ein Kreisverkehr an dieser Stelle auch bei einem Supermarkt-Neubau weder verkehrlich noch sicherheitstechnisch notwendig ist – die jetzige Kreuzung hat genug Reserven. Die Verkehrsqualität verschlechtert sich durch den neuen Edeka-Markt nicht.“

Deshalb hätten sowohl der Landesbetrieb Straßen NRW als auch der Rheinisch-Bergische Kreis eine Beteiligung an der Finanzierung abgelehnt. „Ich kann als Verwaltung der Politik nicht vorschlagen, erheblich in die Kreuzung von L101 und K18 zu investieren, ohne dass die Stadt daran eine Baulast hätte“, betonte Thomas Marner: „Wir würden die neue Kreuzungsanlage an Land und Kreis schenken.“

Wie Marcus Baumgarten versprach, werde es eine Erhöhung der Sicherheit vor allem für Fußgänger und Fahrradfahrer geben durch eine zusätzliche Querungshilfe und einen Gehweg, womit der Kreisstraßenarm am Kreuzungsbereich vor dem Edeka-Markt deutlich ausgebaut würde. „Edeka nimmt auf jeden Fall einen guten sechsstelligen Betrag in die Hand“, kommentierte Thomas Marner.

Letztlich müsse Edeka – wie jedes andere Unternehmen – unablässig die Kostensituation hinterfragen. Und die Kostenentwicklung wirke sich auf Vorhaben aus, resümierte Marcus Baumgarten, der keinen Termin für den Baubeginn nennen konnte: „Erfolgen die politischen Beschlüsse so, wie wir es jetzt überlegt haben, können wir im Sommer eine Ausschreibung zur Suche einen Generalunternehmens machen, das schlüsselfertig baut.“ Edeka wolle gerne schnellstmöglich bauen, aber die Verfügbarkeit von entsprechenden Firmen und von Material spielen eine Rolle.