Neue politische Abstimmung notwendig : Hallenbad-Beschluss ist hinfällig

Wermelskirchen Nach einer Rüge gegen den Sportausschuss-Vorsitzenden muss neu abgestimmt werden. Der Haupt- und Finanzauschuss übernimmt die Zuständigkeit und setzt den Punkt am 16. Mai auf die Tagesordnung.

Um den für den anstehenden Doppelhaushalt 2022/23 wichtigen Empfehlungsbeschluss noch vor der entscheidenden Ratssitzung am 23. Mai zu erwirken, übernimmt der HuF als ranghöchster Ausschuss „die Zuständigkeit“, kündigte die Bürgermeisterin an. Der wird diesen Punkt am 16. Mai auf die Tagesordnung nehmen, weil bis zum 23. Mai keine Sportausschusssitzung mehr vorgesehen ist.