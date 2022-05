Geflüchtete aus der Ukraine in Wermelskirchen : Die Bilder kommen aus Milenas Seele

Farben, Staffelei und Leinwände: Milena (12) malt Bilder aus dem Krieg – weil es ihr danach besser gehe. Foto: Theresa Demski

Solingen / Wermelskirchen Sie ist mit Mutter und Tante aus Charkiw geflohen und hat in Höhrath Schutz gefunden: Dort malt Milena Szenen aus dem Krieg. Manche hat die Zwölfjährige selbst erlebt, von anderen berichtet ihr Vater am Telefon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Sie hat Kopfhörer auf den Ohren. Es läuft laute Rockmusik. Milena blickt auf die leere Leinwand, ihre Finger berühren die Farben und Stifte auf dem Tisch. Es ist, als würde sie in eine andere Welt abtauchen. Und dann beginnt Milena zu malen. Manchmal dauert es Stunden, manchmal auch Tage.

Die Zwölfjährige ist dann wie in einem Rausch. Es entstehen Bilder von Flüchtenden am Bahnhof in Charkiw oder aus dem heimischen Wohnzimmer, in dem die Fenster zerbersten und sich ein Mädchen den Weg in den Keller sucht. Sie malt ihren Vater als Soldaten vor einem Panzer, mit einer wehenden ukrainischen Flagge im Hintergrund. Ihre Finger fliegen dann über das Papier, füllen es mit Farben und Gefühlen. Ob es nicht schmerzhaft sei, diese Erinnerungen auf das Papier zu bringen ? „Hinterher geht es mir immer besser“, sagt die Zwölfjährige leise auf Ukrainisch.

Info Bilder auf Instagram eingestellt Netzwerk Linda Stricker hat die Bilder des Mädchens bei Instagram eingestellt. Inzwischen folgen ihr mehr als 5000 Follower. Zahlen Zwischen fünf und zehn Geflüchtete aus der Ukraine erreichen aktuell wöchentlich Wermelskirchen – darüber informiert das städtische Sozialamt. Insgesamt leben rund 400 Kriegsvertriebene aus der Ukraine in der Stadt. Kinder Während schulpflichtige Kinder häufig schnell einen Platz in der Schule bekommen, gilt das nicht für Mädchen und Jungen im Kindergarten-Alter. Aktuell bietet die Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ für die Kinder der Sprachschüler dreimal in der Woche eine Betreuung an. Es wird über die Gründung einer Übergangsgruppe nachgedacht. So eine Gruppe war auch damals entstanden, als viele Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan und dem Irak die Stadt erreichten.

Am Anfang, kurz nachdem Milena mit ihrer Mutter Natalia und ihrer Tante Victoria in Höhrath angekommen war, habe sie wenig gesprochen, viel geweint und sei in den Nächten von Alpträumen verfolgt worden, erzählt Linda Stricker. Die Höhratherin hat den drei Frauen Schutz angeboten – auf ihrer Flucht vor dem Krieg. Sie spricht selbst fließend Ukrainisch, weil die Wurzeln ihrer Familie dort liegen. „Und ich wollte einfach helfen“, sagt sie. Also richtete Familie Stricker eine kleine Wohnung ein und erklärte sich bereit, Geflüchtete aufzunehmen.

Milena malte eine junge Version ihres Vaters, der heute als Polizist arbeitet. Foto: Linda Stricker/privat

Seitdem leben Milena, Natalia und Victoria in Höhrath. Die beiden erwachsenen Frauen nehmen an den Deutschkursen der Initiative „Willkommen in Wermelskirchen“ teil und sprechen erste Worte der neuen Sprache. Das zwölfjährige Mädchen besucht inzwischen das Gymnasium. „Früher bin ich gerne in die Schule gegangen, jetzt verstehe ich nicht viel“, sagt sie. Und trotzdem sei es wohl gut, dass sie eine Schule besuchen könne, sagt sie. Selbst in dieser Situation.

Aber wenn sie am Mittag nach Höhrath zurückkehrt, warten dort schon die kleine Staffelei, die Leinwände und Farben. In Charkiw habe sie eine Kunstschule besucht, erzählt ihre Mutter. Weil das Mädchen schon früh ihr besonderes Talent hatte entdecken lassen, entschieden sich die Eltern, ihre Tochter zu fördern. Natalia greift nach ihrem Handy. „Sowas hat sie früher gemalt“, sagt sie und zeigt Stillleben, aufwändige Formen und Grafiken, Landschaften, bunte Blumen. Seit Milena aus dem Krieg geflohen ist, malt sie keine Formen und Stillleben mehr. Sie malt Szenen aus dem Krieg.

Raketenangriff in Charkiw: Milena malt, wie ihre Familie Schutz im Keller sucht. Foto: Linda Stricker/privat

„Manches habe ich selber erlebt“, sagt sie und deutet auf ein Bild. Sie hat die heimische Wohnstube in Charkiw gemalt, eine Klappe zum Keller, die sie mit furchtverzerrtem Blick öffnet. Die Fenster sind zersprungen, die Uhr steht auf halb zwei. „Ich weiß noch genau, dass um diese Uhrzeit die erste Rakete eingeschlagen ist“, sagt sie. Und dann geht sie zu ihrem kleinen Schrank und holt eine bunte Streichholzschachtel heraus. „Das sind die Splitter, die wir danach überall im Garten gefunden haben“, sagt sie. Raketen ? Bomben ? „Ich weiß es nicht, ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen“, sagt ihre Tante.

Ein anderes Bild ist über die Ostertage entstanden. „Die waren sehr schmerzhaft für die Familie“, sagt Linda Stricker. Milena hat in diesen Tagen blühende Landschaften und glänzenden Mohn gemalt – und dann eine junge Frau mit traditioneller ukrainischer Osterkleidung vor diese Szenerie gestellt. Sie trägt einen Dornenkranz im Haar, das Blut läuft ihr über das Gesicht. „Wenn ich am Anfang vor dem Blatt sitze, weiß ich noch nicht, was ich male“, sagt die Zwölfjährige. Die Bilder kommen aus ihrer Seele – so wie das Bild von ihrem Vater, mit dem sie jeden Abend telefoniert.

Ihre Malsachen hat sie nicht mitnehmen können. Nur mit einem Rucksack machten sich die Frauen auf den Weg Richtung Sicherheit. „Aber wir haben hier sofort Farben gekauft“, sagt ihre Mutter. Und dann erzählt sie, was für ein aufgewecktes, fröhliches Mädchen Milena früher war. „Alles war so leicht und schön“, erzählt sie. „Sie hat sich mit ihren Freundinnen getroffen, gemalt und das Leben genossen.“ Mit dem Krieg habe sich alles verändert, sagt sie leise. Das tue ihr so unendlich leid für ihr Kind – all die Sorgen, Ängste und Traurigkeit