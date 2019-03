Spendensammelaktion in Wermelskirchen gestartet: Jugendfreizeitpark auf Bundesliga-Niveau

So soll der Jugendfreizeitpark an der Dellmannstraße einmal aussehen. Rechts verläuft die geplante Verlängerung der Radtrasse durch Zenshäuschen. Grafik: Stadt. Foto: Stadt

Wermelskirchen Für das neue Projekt an der Balkantrasse startet jetzt die Spendensammelaktion. 175.000 Euro müssen zusammenkommen. Im Sommer soll mit den Arbeiten begonnen werden, 2020 wird die Anlage eingeweiht.

Der künftige Jugendfreizeitpark an der Dellmannstraße zwischen der Fußgängerbrücke Am Wasserturm und Lidl wird rund 750.000 Euro kosten. Eine Anlage mit „Bundesliga-Niveau“, wie ganz stolz Bürgermeister Rainer Bleek gestern verkündete. Dank möglicher Fördermittel für das Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept gibt es viel mehr Geld für das Jugendprojekt als einst geplant: Die Kosten für Skaterfläche und Multifunktionsfeld belaufen sich auf rund 750.000 Euro. 70 Prozent werden laut Bleek aus Landesmitteln gefördert, so dass der Eigenanteil der Stadt 225.000 Euro beträgt. Ein Grundstock aus Spenden und Grundstück-Verkaufserlös ist mit 50.000 Euro vorhanden, so dass 175.000 Euro aus Spendenmitteln aufgebracht werden müssen. Denn aus dem Stadtsäckel gibt es kein Geld.