Solidarität nach der Flut : Stiftung und „Wir für Leichlingen“: mehr als 300.000 Euro Spenden

Das Hochwasser hat für enorme Schäden gesorgt und für extreme Unrat-Berge. Viele haben ihr Hab und Gut in Gänze oder zum Großteil verloren. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Hilfe, die den Leichlinger Opfern von Starkregen und Hochwasser zuteil wird, ist enorm. Auch bei der finanziellen Unterstützung läuft es. Das erste Spendengeld ist bereits an Flut-Betroffene verteilt.

Allein bei der Bürgerstiftung Leichlingen ist bisher eine Spendesumme von 146.000 Euro eingegangen. „Die Bürgerstiftung Leichlingen möchte die Not der betroffenen Menschen in Leichlingen etwas mildern und bittet diese, einen Antrag auf Hilfe zur Starkregen-Katastrophe Leichlingen 2021 für Privatpersonen einzureichen“, melden, Roswitha Süßelbeck, Sibille Apweiler und Horst Schmidtberg vom Stiftungs-Vorstand.

Der Antrag für Betroffene liegt im Rathaus und in Einzelhandelsgeschäften in Leichlingen und Witzhelden aus. Bald soll er zudem auf https://buergerstiftung-leichlingen.de/ zum Herunterladen zur Verfügung stehen. „Nach Eingang des Antrages werden wir uns mit den Geschädigten in Verbindung setzen und eine angemessene Unterstützung auszahlen.“ Die ersten Gelder konnten bereits ausgezahlt werden, berichtet die Stiftung weiter.