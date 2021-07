Nach der Flut in der Blütenstadt : Leichlingen sucht freiwillige Stadtarchiv-Retter

Leichlingen Das historische Material stand im Keller des Rathauses nach der Flut unter Wasser. Die Bergung hat begonnen. Helfer werden noch benötigt. Donnerstag um 9 Uhr geht es los.

Seitdem werde gerettet, was gerettet werden kann. Ein aufwändiger Akt aus Bergen, Dokumentieren, Vorsortieren, Reinigen und für den Abtransport Vorbereiten. Die Archivalien mussten so schnell wie möglich aus dem Keller. Denn der schlimmste Feind lauert schon: Schimmel. Einmal draußen, geht es für den Archivinhalt aufs Areal der ehemaligen Grundschule Büscherhof. „Hier wird das geborgene Archivgut von den Helfern im Akkord für den Transport in ein Kühlhaus vorbereitet. Dafür wurden auf dem Schulhof in zwei Zelten sogenannte Waschstraßen aufgebaut“, berichtet die Stadt. Per Gartendüse und Leitungswasser geht es Schlamm, Schimmel und Dreck an den Kragen. Danach reicht das Trockenwischen. Etwas Grundfeuchte brauchen die Unterlagen, damit das Papier nicht zusammenklebt. Dabei soll auch das Einwickeln in Stretchfolie helfen.