Ferienprogramm der OGS Witzhelden : Teamgeist nach Lockdown aufwecken

Hauptsache Bewegung und Spaß: Dafür sorgen jede Menge Spiele in der Turnhalle in Witzhelden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Das Ferienprogramm der OGS Witzhelden bietet Abwechslung für Grundschüler: Basteln, Spielen, viel Bewegung. Vor allem überwiegt dabei die Freude, sich endlich wiederzusehen.

Heute hat der Personal-Trainer, der dank eines Zuschusses des Schulträgers, die evangelische Kirchengemeinde, für das Ferienprogramm der Offenen Ganztagsschule in Witzhelden gewonnen werden konnte, diverse Mannschaftsspiele mitgebracht, um den Teamgeist der Kleinen wieder hervorzurufen und zu stärken, Zusammenarbeit zu fördern. Denn das ging in den vergangenen Monaten etwas verloren, weiß der ausgebildete Sport-, Gesundheits- und Fitnesscoach. Stichworte: Lockdown. Spielerisch werden die sozialen und motorischen Defizite, die während des Homeschoolings aufgrund von sozialer Distanz und mangelnder Bewegung entstanden sind, aufgearbeitet. Allerdings nicht theoretisch, sondern ganz spielerisch und kindgerecht – ohne dass die Erst- bis Viertklässler überhaupt etwas davon merken.

Teilnehmer Das sei auch in diesem Jahr mit rund 50 Teilnehmern der Fall. Die Nachfrage in diesem Jahr, obwohl vom OGS-Team eigentlich wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erwartet, sei nicht gestiegen.

Das Programm Drei Wochen lang gibt es in der OGS Witzhelden das Sommerferienprogramm. 15 Mitarbeiter sind täglich von 8 bis 15.30 Uhr dafür im Einsatz. Von den insgesamt 120 Kindern, die im offenen Ganztag normalerweise während der Schulzeit betreut werden, nehmen für gewöhnlich rund ein Drittel der Kinder auch am Ferienprogramm teil.

Auf die Frage, wie es ihm im Ferienprogramm der OGS so gefällt, antwortet der siebenjährige Luis zuerst ein wenig störrisch: „Es geht. Manche Spiele machen mehr Spaß als andere.“ Völkerball gefalle ihm beispielsweise besonders gut. Doch nicht das Bewegungsangebot oder die Spiel- und Basteleinheiten im Ferienprogramm bereiten ihm die meiste Freude, verrät er. „Am meisten freue ich mich, wieder hier mit meinen Freunden zu sein.“ Auch die siebenjährige Luisa ist ganz begeistert, wieder mit ihrer besten Freundin Marlene spielen zu können. Sie, verrät Luisa, habe sie in der Zeit am meisten vermisst. Zum Homeschooling wolle sie auf keinen Fall wieder zurückkehren, sagt sie. „Das war doof. Der Papa war sehr streng. Ich bin lieber in der Schule.“