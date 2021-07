Corona aktuell : 20 neue Fälle im Kreis; keiner in Leichlingen

20 neue Fälle im Kreis; keiner in Leichlingen

Wer noch nicht geimpft ist, dies aber nachholen möchte, kann sich weiterhin kostenlos und ohne Termin in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch-Gladbach impfen lassen. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

Rhein-Berg Kreis Drei Blütenstädter sind derzeit nachweislich an dem Virus erkrankt. Die Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut aktuell bei 14,1.

Aktuell Erkrankte 88 (drei in der Blütenstadt). Eine Person, die an Covid-19 erkrankt ist, wird aktuell in einem Krankenhaus im Kreisgebiet behandelt.