Kanu-Tragödie in den Niederlanden : Spendenaktion für Cleo – „Meine beste Freundin hat etwas Furchtbares erlebt!"

Wuppertal Die sieben Jahre alte Cleo aus Wuppertal hat ihre Eltern und ihre kleine Schwester bei einem Kanu-Unglück in den Niederlanden verloren. Ihre beste Freundin sammelt nun Geld für sie. Die Anteilnahme am Schicksal des Mädchens ist groß.

Spendenziel waren zunächst 10.000 Euro. Am Dienstagabend waren aber schon fast 29.000 Euro zusammengekommen. Enyas Vater bedankte sich und schrieb: „Wir haben niemals damit gerechnet, eine so hohe Spende zu erreichen. Da wir sehen, dass das Interesse nicht abnimmt, haben wir das Ziel erneut erhöht. Wir möchten einfach so viel wie möglich für Cleo tun. Wir halten euch auf dem Laufenden, was mit dem Geld genau passiert.“