Ulrike Langholz-Baumgartner: Abschied nach 33 Jahren von der VHS

Wermelskirchen Ulrike Langholz-Baumgartner arbeitet seit über drei Jahrzehnten für die Volkshochschule Bergisch Land – inzwischen als stellvertretende Leiterin. Am Samstag geht sie in den Ruhestand.

Eigentlich wollte sie Tanzlehrerin werden. „Ich hatte als Kind und Jugendliche bei Turnieren getanzt“, erzählt Ulrike Langholz-Baumgartner. Und wenn sie als junges Mädchen an ihre Zukunft dachte, dann sah sie sich auf dem Tanzparkett. Aber weil ihre Eltern die Zukunft ihrer Tochter fürs erste eher an der Universität sahen, verschob sie die Pläne und schrieb sich an der Uni in Köln ein. Grundschullehramt. Sie lernte eine Professorin kennen, die mehr in ihr sah und ihr den Weg in eine wissenschaftliche Karriere an der Uni eröffnete. „Pöttgen für Pöttgen wiesen mir die Menschen in meinem Leben meinen Weg“, sagt sie heute. Also wechselte die junge Studentin ins Lehramt Gymnasium, schrieb ihre Promotion in Germanistik und beschloss, zu habilitieren. „Dann starb meine Professorin“, erzählt sie und damit änderten sich ihre Pläne. Mit beiden Examen, dem Referendariat, einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, die in Frankfurt, Basel und New York erschienen war, in der Tasche ging sie auf Jobsuche.