Interview Cornelia Scherzberg, Leiterin des Kreisgesundheitsamtes: Das Wohlbefinden der Menschen steht an erster Stelle

Das Wohlbefinden der Menschen steht an erster Stelle

Wermelskirchen Das Aufgabenspektrum des Kreisgesundheitsamtes reicht von der Schuleingangsuntersuchung bis zur Kontrolle und Aufsicht von Apotheken und Gaststätten.

Was sind die wesentlichen Aufgaben des Gesundheitsamtes?

Cornelia Scherzberg Viele Menschen kennen uns, weil sie mit ihren Kindern zur Schuleingangsuntersuchung kommen. Andere haben schon mal eine Hygiene-Schulung bei uns besucht, um danach in der Gastronomie arbeiten zu dürfen. Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes ist aber deutlich größer und vielen gar nicht bekannt: Wir kümmern uns um ganz viele Themen in Hinblick auf die Gesundheit der Menschen vor Ort. Dabei geht es sowohl um medizinische Aspekte, aber eben auch um das physische, psychische und auch soziale Wohlbefinden.

Was Auf Initiative des Robert-Koch-Institutes fand deutschlandweit erstmalig der Tag des Gesundheitsamtes statt.

Soziales Wohlbefinden - was ist damit gemeint?

Scherzberg Prävention und Gesundheitsförderung sind hier die Schlagwörter. Da nehmen wir auch an verschiedenen Landesprojekten, wie etwa den „Kommunalen Präventionsketten“ teil. Mit dem Projekt „Kleiner Mund ganz gesund“ nehmen wir das Thema Mundhygiene bei Kindergartenkindern in den Blick und beim Pilotprojekt „Fit zur Schule“ geht es darum, die gesunde Entwicklung von Vorschulkindern zu fördern. Wichtig sind auch die „Frühen Hilfen“ - da unterstützen wir zum Beispiel Familien, damit ihre Kinder gesund und sicher aufwachsen. Hier wird das soziale Umfeld im Ganzen betrachtet.

Scherzberg Unsere Hebammen und Kinderkrankenschwestern besuchen im Jahr rund 90 Familien, je nach Bedarf meist ein bis zweimal in der Woche. Sie geben Tipps und Hilfestellungen zu Pflege, Ernährung, Entwicklung und Verhalten der Kinder. Daneben beraten sie Eltern aber auch zum Umgang mit Geschwisterkindern: zum Beispiel, wenn das Neugeborene krank ist, und die Eltern Entlastung brauchen, um sich gut um das Baby kümmern zu können. Dann helfen die Hebammen und Kinderkrankenschwestern bei einer Lösung und vermitteln auch gezielt an andere Hilfen. Eine ganz praktische Unterstützung kann auch die Begleitung zu Ärzten oder Krankenhäusern sein, wenn die Eltern da unsicher sind.

Was kostet diese Leistung die Familien?

Scherzberg Um die Sicherheit der Menschen, etwa wenn es um die Versorgung mit sauberem Trinkwasser geht. Unsere Hygienekontrolleure beraten sowohl die Eigentümer privater Brunnen als auch die öffentlichen Wasserversorger. Da gibt es regelmäßige Routine-Kontrollen, deren Ergebnisse gemeinsam besprochen werden. Aber es werden auch Maßnahmen durchdacht, die Auswirkungen auf das Trinkwasser- und Leitungssystem haben könnten, wie etwa Baustellen. Hier schauen wir gemeinsam, was getan werden muss, um die Menschen beispielsweise vor Krankheitserregern zu schützen. Denn die hervorragende Qualität des Trinkwassers ist ein hohes Gut, da sind wir sehr sensibel.

Finden Kontrollen auch in anderen Bereichen statt?

Scherzberg Wir sind Aufsicht für viele Themen, etwa in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den Krankenhäusern. Aber auch die Apotheken kontrollieren wir regelmäßig. Dabei wird beispielsweise unter die Lupe genommen, ob Medikamente richtig gelagert sind oder Salben korrekt hergestellt wurden. Es wird auch geschaut, ob das Personal ausreichend geschult ist und Apotheker vor Ort sind. Durch diese Aufsichtsaufgaben tragen wir dazu bei, dass ein hoher Standard für die Menschen in der Region gewährleistet wird.