Gymnasium Wermelskirchen : Ausgezeichnet

Die ausgezeichneten Schüler des Gymnasiums mit Laudator Rainer Jahnke (v.l.) und Schulleiterin Elvira Persian. Foto: Peter Meuter. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Mehr als 80 Gymnasiasten für herausragende Leistungen oder besonderes Engagement gewürdigt. Auszeichnung als Gründerschule.

Vielleicht war es der Lateinlehrer Andree Sohmen, der am Mittwochabend während der zweistündigen Veranstaltung „Ausgezeichnet“ die wichtigsten Worte sprach: Man müsse nicht nur wollen, sondern auch tun. Mit diesem Zitat Goethes beschrieb Sohmen, der am Gymnasium die pädagogisch-didaktische Leitung innehat, was 82 Schülern quer durch alle Jahrgangsstufen zur Ehrung im Pädagogischen Zentrum verholfen hatte. Die mit Urkunden und Geschenk-Gutscheinen gewürdigten Jugendlichen deckten ein Spektrum ab, das nach Angaben der Organisatorinnen des Abends absolut breit gefächert war: „Von wissenschaftlich bis sportlich und von musikalisch bis künstlerisch oder sozial engagiert sind alle Gebiete erneut ungefähr gleich stark vertreten“, verriet bereits im Vorfeld des Programms die Mathe- und Chemielehrerin Pia Müller (29).

Sie bildete gemeinsam mit ihrer Kollegin Christiane Schnepper (28) aus den Fachschaften Mathe und Physik das zweite Jahr in Folge das Planungsteam, das die Empfehlungen einer gleichberechtigten Jury aus Schülern, Eltern und Lehrern umsetzte. Deutlich länger als die beiden Pädagoginnen, und zwar das 13. Mal in Folge, verfolgte der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse Wermelskirchen, Rainer Jahnke, in welchen Bereichen sich Gymnasiasten mit besonderen Leistungen hervorgetan hatten. In seiner Laudatio hob er hervor, dass es nicht normal sei, in einer überschaubaren Stadt wie Wermelskirchen derart viele Talente anzutreffen.

Info Sporthelfer Franziska Bölting, Felix Gehrt, Laura Gierlich, Louisa Koch, Laura vom Stein, Jannes Löster, Sebastian Hofmann, Chiara Vallini, Tom Jalowietzki, Timon Ramspott, Kim Schneider, Julia Ganse. Arbeitskreis Mediation (Streitschlichtung): Vivian Dudenhausen, Lisbeth Hildebrandt. Schülerlotsen Nora Srenker, Jennifer Sgolik, Phillip Matheblowski. Schulsanitätsdienst: Dominik Sewina, Max Müßener, Jonas Krauß, Greta Evertz, Laura Siebel, Phillip Matheblowski. Vorlesewettbewerb Lina Kronner. Schulische Leistungen Kira Schruba, Elias Atmani, Anna Silberzahn, Hanna Kalff, Levi Meixner, Hanna Vogel, Sina Vogel, Cathrin Müller, Isabela Braches. Kunst, Leah Flemmer. Engagement und Leistungsbereitschaft Amina Stettner, Engagement und Sprachentwicklung, Flora Alaksza. Gründerpreis Victoria Henkel, Sina Standke, Leon Wolff. Dr. Hans Riegel-Fachpreis Leonie Burghoff. Mathematik-Olympiade Aaron Clemens, Andreas Mischke, Anna-Lena Fleschenberg, Jan Gisselmann, Jannis Wieneke. Bolyai-Wettbewerb (intern. Mathematik-Teamwettbewerb): Mika Wegg, Jan Gisselmann, Julian Witzisk, Paul Engelke. Schulschach Vincent Waaler, Arian Herbertz, Annalena Kovac, Jeremias Schmincke. Joycing (Schülerchor): Jeremias Kröll. Technik AG:Rick Schwiertz, Jannik vom Stein, Nick Brelowski. Theater AG Hera Mayland, Annalena Kovac, Sophie Malsch. Volleyball Phillip Schwarz, Aaron Zierlein, Moritz Krekel, Yan Colin Scharrenbroich, Daan Lindhorst, Dennis Mühlenfeld, Cedric Matzner, Fynn Greffin, Malte Issel, Thorben Remmel. Mädchenfußball Celine Hacke, Zina Hacke, Leonie Goitzsch, Liane Wurth, Maria Eichhorst, Jana Lambeck, Jana Müller, Vivien Gutscher, Anggie Wittkowski, Lina Senss, Nele Seifert.

Zugleich betonte der Sparkassendirektor, dass es viele Wege zum Erfolg gebe. Damit schlug er eine Brücke zum aktuellen Akademisierungswahn und appellierte an die Eltern im Saal, für ihre Kinder durchaus auch eine Ausbildung in Betracht zu ziehen: „Es gibt heute unendlich viele Möglichkeiten der Berufswahl.“ Das zeige sich unter anderem an den Büchern mit den Studiengängen, die immer dicker geworden seien. Die vielen Optionen könnten junge Menschen jedoch überfordern. Weshalb es insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels gar nicht schlecht sei, seinen Nachwuchs „ruhig erst mal eine Ausbildung machen zu lassen“, so das Plädoyer des fünffachen Vaters, der die Schwierigkeiten bei der Wahl des richtigen Berufsfelds aus eigener Erfahrung und aus der eigenen Familie kennt.