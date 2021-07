Korschenbroicher packen mit an : Schützen helfen den Flutopfern in Gemünd

Korschenbroich Die St.-Sebastianus-Bruderschaft koordiniert ihre Hilfe mit der Bruderschaft vor Ort. Die Resonanz ist überwältigend. Diese Erfahrung macht auch der Kleinenbroicher Open-Air-Hofverkauf mit seinen bedarfsgerechten Spendenaufrufen.

„Ich bin total überwältigt“, sagt Thomas Siegers. Als Präsident der St.-Sebastianus-Bruderschaft hatte er in den vergangenen Tagen viel um die Ohren. Denn die Schützen haben sich vorgenommen, den Flutopfern in Schleiden-Gemünd zweigleisig zu helfen. Zum einen hatten sie selbst 5000 Euro gespendet und um weitere Spenden gebeten. Zum anderen fahren sie am Sonnabend, 31. Juli, sowie an den darauffolgenden beiden Samstagen in den Eifel-Ort, um tatkräftig zu helfen. Den Kontakt zu der Bruderschaft in Gemünd hatte Friedhelm Pauen hergestellt. Gemeinsam mit den Schützen vor Ort werden die Hilfsmaßnahmen gezielt geplant. Die Resonanz auf die zweigleisige Katastrophenhilfe sei immens, berichtet Siegers.