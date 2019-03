Rhein-Berg/Wermelskirchen Ein Opfer der Love-Scamming-Masche hat an ihre vermeintlich große Liebe aus dem Internet eine große Geldsumme überwiesen. Der Betrüger gab sich als amerikanischer Soldat aus.

Sie ist blass. Tiefe Ringe unter ihren Augen zeugen von langen Nächten. Manchmal greift sie zu ihrem Schal und verdeckt ihr Gesicht. „Es ist schwer, darüber zu reden“, sagt sie und weint. Lisa Müller trägt eigentlich einen ganz anderen Namen. Aber die 50-Jährige ist vorsichtig geworden – seit jenem Tag im vergangenen Dezember. Damals wurde ihr klar: Sie war Opfer der organisierten Kriminalität geworden. „Wie konnte ich so dumm sein?“, flüstert sie. Kriminalhauptkommissarin Claudia Kammann, Leiterin des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, springt ihr zur Seite. „Sie wurden manipuliert“, betont sie. „Das waren Profis.“

Aber das wusste Lisa Müller nicht, als sie im August 2018 eine Kontaktanfrage auf Instagram annahm. „Er war nicht so ein Schönling“, sagt sie. Der Mann gab vor, amerikanischer Soldat zu sein, der mit seiner Familie nach Deutschland gekommen sei. Dann die Scheidung und der Einsatz in Kabul. „Es ging alles ganz schnell.“ Er habe von Liebe gesprochen. „Ich dachte, wir würden uns ein gemeinsames Leben aufbauen“, sagt sie heute.

Warnhinweise Unscharfe Bilder in sozialen Netzwerken, pathetischer Schreibstil, die Kommunikation auf Englisch, der schnelle Wechsel aus öffentlichen Portalen hin zu privaten Chats und Hinhaltetaktiken.

Stattdessen bat er sie, eine Kiste mit Habseligkeiten entgegenzunehmen, die bisher in einem englischen Schließfach untergebracht gewesen sei. Nun laufe die Frist ab. Und weil sie der hilfsbereite Typ sei, habe sie zugestimmt – ohne mit irgendwem darüber zu reden. Ein Unternehmen nahm Kontakt zu ihr auf, bestätigte den Versand. „Und dann nahm der Horror seinen Lauf“, sagt sie.

Sie bekam Mails mit Zahlungsaufforderungen. Zertifikate müssten bezahlt werden, um die Kiste überhaupt nach Deutschland bringen zu können. Und Lisa Müller zahlte. Wieviel genau, das will sie nicht sagen. Aber am Ende sei es eine sechsstellige Summe gewesen. „Es wurde Druck aufgebaut“, sagt sie, „immer wenn ich eine neue Mail bekam, dachte ich, ich müsse sterben.“ Ihr wurden Zertifikate mit dem Bundesadler geschickt, Unterlagen, die den Betrug gekonnt verschleierten.

Der Spuk dauerte vier Monate, dann ging ihr das Geld aus. Und: Sie bekam Post von der Polizei. Eine Bank hatte die Überweisungen hoher Summen mit dem Verdacht auf Geldwäsche an das Landeskriminalamt gemeldet, die Polizei lud sie als Zeugin vor. „Erst damals begriff ich: Das alles war ein Betrug“, sagt sie. Seitdem habe sie das Vertrauen in die Menschen verloren, in die Liebe sowieso. Mit dem Mann, den es gar nicht gibt, chattet sie weiterhin. „Das ist meine Therapie“, sagt sie.