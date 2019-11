Städtisches Gymnasium Wermelskirchen : Handwerkszeug gegen rechte Parolen

Info

Kritik Mit den Workshops gegen Rechts öffne das Gymnasium seine Tore für eine kirchliche Organisation, die „hier nicht Seelsorge betreibt, sondern politische Agitation“, schreibt AfD-Vorstandsmitglied Rainer Ising als Reaktion auf die Ankündigung dieses Workshops an die Redaktion. Wenn es wenigstens noch der Kampf gegen Hass und Gewalt gewesen wäre, hätte er noch einen Rest von Verständnis dafür gehabt. „So aber werden die Schüler einseitig für den Kampf gegen Rechts getrimmt“, so Ising. Wenn dies in der DDR geschehen wäre, würden alle von politischer Indoktrination sprechen. „So aber geschieht es in unserer Stadt. Ist der Riss in der Gesellschaft noch nicht tief genug?“, fragt er.