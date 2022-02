Debatte am Wermelskirchener Gymnasium kurz nach Russlands Angriff : Schüler blicken mit Sorge auf Ukraine-Krieg

Die Gymnasiasten diskutierten mit einem Bundeswehroffizier über die aktuelle Lage in der Ukraine. Foto: Gymnasium

Wermelskirchen Die Schüler des städtischen Gymnasiums führten am Donnerstag kurz nach dem Angriffen in der Ukraine eine lebhafte Debatte mit einem Bundeswehroffizier. Die Lehrveranstaltung wurde zuvor kurzfristig umgeplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nick Deutz

Der Großangriff des russischen Militärs auf die Ukraine erfüllt viele Menschen mit Angst und Sorge und hinterlässt zahlreiche offene Fragen. Auch am städtischen Gymnasium Wermelskirchen wurde am Donnerstag lebhaft über dieses Thema debattiert.

In einer großen Lehrveranstaltung, die in der Aula des Gymnasiums stattfand, sprachen Schüler der neunten Klasse, der EF und der Q2 gemeinsam mit einem Bundeswehroffizier über die aktuelle Situation und die Hintergründe des Konflikts.

Ursprünglich war das Ganze etwas anders geplant. Der Offizier, der vom Gymnasium vor Wochen im Rahmen eines Angebots der Bundeswehr eingeladen worden war, sollte eigentlich einen Vortrag über die Rolle Deutschlands in der internationalen Politik halten. „Das Thema steht bei uns im Sowi-Leistungskurs der Q2 aktuell auf dem Lehrplan. Jetzt ist es zwar schön, dass der Plan aktueller denn je ist, aber in diesem Fall hätten wir doch lieber hypothetisch darüber gesprochen“, sagte Lehrer Andreas Osterkamp. Genauso so sieht es auch Schulpfarrerin Annette Schmid. „Die traurige Aktualität hat dazu geführt, dass wir das Thema geändert haben“, sagte sie.

Und dies sei auch enorm wichtig, schließlich habe sie am Donnerstag selbst festgestellt, dass die Angriffe in der Ukraine auch viele Schüler am Gymnasium verunsichert und beängstigt hätte. „Die Schüler sind sehr betroffenen. Einige haben sogar berichtet, dass sie in der letzten Nacht sehr schlecht geschlafen haben“, sagte Annette Schmid.

Auch aus diesem Grund ging es in der Lehrveranstaltung, die der Offizier blitzschnell umplante, vor allem um die offenen Fragen der Schüler in Bezug auf den Ukraine-Konflikt. So stellen die Schüler unter anderem Fragen wie „Was heißt das für uns, wenn die Ukraine den Krieg verliert?“, „Steht uns eine dritter Weltkrieg bevor?“, „Wird die Nato militärisch eingreifen?“ oder „Auf welche Hilfen können die Menschen in der Ukraine hoffen?“.

In der Diskussion zwischen den Schülern und dem Bundeswehroffizier wurde auch klar, dass es für viele Schulkinder nur schwer vorstellbar war, dass ein Land in Europa von einem anderen Land eingenommen wird. Es ging es aber auch um den Ursprung des Konflikts und die Annexion der Krim im Jahr 2014. Und auch in den nächsten Tagen wird der Ukraine-Krieg weiter ein Bestandteil des Unterrichts am Gymnasium sein.