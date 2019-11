An der B 51 laufen Tiefbauarbeiten : Holzmasten verfault – Strom bald unterirdisch

Wermelskirchen Die BEW sichert die Stromversorgung in Neuenhaus, indem sie auf 1300 Metern die Freileitung durch Erdkabel ersetzt.

In den USA sind auf dem Land Freileitungen keine Seltenheit. Aber auch in Wermelskirchen werden noch Menschen über eine Luftverkabelung mit Strom versorgt, besonders in entlegenen Ortschaften. Selbst an der B 51 in Neuenhaus fließt der Strom noch „open air“. Aber dies wird jetzt aktuell geändert: Die Straße ist aufgerissen, die Leitungen lässt die BEW derzeit unterirdisch verlegen. Am Dienstag entstand durch die Baustelle ein Engpass, der Verkehr floss einspurig, über eine Baustellen-Ampel geregelt, daran vorbei. Auch künftig könne es kurzzeitig zu solchen einspurigen Verkehrsführungen kommen, sagte Jens Langner, Geschäftsführer der BEW, auf Nachfrage dieser Redaktion.