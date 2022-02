Schwanenschule in Wermelskirchen : Kinder tanken Kraft am Wohlfühl-Tag

Wermelskirchen Genießen und die Seele baumeln lassen statt neue Testregeln lernen und Mathe pauken: Die Schwanenschule spendierte ihren Schülerinnen und Schülern am Freitag einen „Tag zum Wohlfühlen“.

Genau das hatten sich die Lehrer der Schwanenschule für die Kinder gewünscht – inmitten der Pandemie. Und deswegen hatte das Kollegium der Grundschule kurzfristig einen „Tag zum Wohlfühlen“ aus dem Hut gezaubert. Angebote zum Toben und Entspannen, zum Kreativ werden und Entdecken stehen am Freitag statt Mathe und Deutsch auf dem Stundenplan. Das Motto „Wir schenken dir einen Tag“ gilt genauso für die 312 Schüler wie für die Lehrer, Sonderpädagogen und Inklusionshelfer. „Wir merken bei den kleinen und großen Schwänen, dass die Zeit nicht spurlos an ihnen vorübergegangen ist“, sagt Schulleiterin Katrin Wagner. Die Pandemie habe die Lehrer und die Schüler immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. „Wir brauchen neue Kraft“, sagt die Schulleiterin. Und deswegen hätten die Lehrer eine Konferenz vor zwei Wochen kurzerhand unterbrochen, um Pläne für einen „Wohlfühl-Tag“ zu schmieden. Schließlich gehe es in der Grundschule noch um deutlich mehr als um den Bildungsauftrag, erinnert Katrin Wagner, es gehe auch um den sozial-emotionalen Bereich“. Also sollten Kinder und Pädagogen eine Aktion geschenkt bekommen, die mit viel Vorfreude einhergehen würde. Und tatsächlich: Als die Landesregierung am Donnerstag kurzfristig „Sturmfrei“ verkündete, umtrieb die Kinder nur eine Frage: „Findet der Wohlfühl-Tag statt?“

Die Schwanenschule bleibt am Tag nach dem Sturm bei ihrem Versprechen – und beschenkt die Kinder mit dem bunten Aktionstag. Viele verschiedene Aktionen haben die Lehrer im Gepäck. Die Kinder durften im Vorhinein Wünsche äußern. Coronakonform bleiben die Jungen und Mädchen die meiste Zeit im Klassenverband, können aber drei verschiedene Aktionen miterleben. „Jedes Kind hat Zeit zum Entspannen, für etwas Aufregendes und etwas fürs Herz“, erklärt Katrin Wagner. Und so verzieren die einen bunte Muffins, die anderen basteln mit Lehrerin Gabriele Nauroth kleine Karten, die sie mit einem Kompliment für einen Klassenkameraden bestücken. In einem Klassenzimmer toben sich die Kinder an der Karaokemaschine aus, im nächsten hat sich Lehrerin Pauline de Brün in ein Orientkostüm gehüllt und nimmt die Kinder mit auf eine Phantasiereise – mit viel Gemütlichkeit, Kissen und besonderem Licht. Eine Klasse hat sich entschieden, das Geschenk dieses Tages nicht nur anzunehmen, sondern auch weiterzugeben: Die Schüler haben für ihre Patenkinder aus der ersten Klasse Experimente zum Miterleben vorbereitet. Und in der Sporthalle haben die Sportlehrer einen Parcours aufgebaut, der sich sehen lassen kann. Klettern, Schwingen, Trampolinspringen und Fußballspielen: „Jedes Kind soll sich hier wiederfinden können“, sagt Katrin Wagner. Eine Nebelmaschine und flotte Musik sorgen für Feststimmung in der Halle. „Das ist heute wirklich oberschön“, bekundet Oisha (7). Am Morgen habe sie schon am Yoga teilgenommen. „Das war echt witzig“, sagt sie, „und ich hab mich ganz schön entspannt.“ Danach war sie beim Singen und jetzt tobt sie sich durch die Angebote in der Sporthalle. Nach der vierten Stunde treffen sich die Kinder auf dem Schulhof – zum Singen. An Oishas Rucksack baumelt im Rhythmus die kleine Medaille, die jedes Kind am Morgen bekommen hat mit dem Schriftzug: „Wir schenken dir einen Tag!“