CDU-Argumentation brüskiert andere Fraktionen in Wermelskirchen : Der Weg ist frei für die Gesamtschule

Wermelskirchen Das Aus der Sekundarschule ist besiegelt. Über die Standortfrage wird später entschieden. CDU wird dennoch einen Schulgipfel einberufen.



Nach hitziger Debatte votiert der Schulausschuss für die Einrichtung einer Gesamtschule in Wermelskirchen. Gegen diesen empfehlenden Beschluss an den Stadtrat, der die letztliche Entscheidung am 28. März fällt, und für den sich eine Mehrheit aus SPD, Grünen, FDP, Bürgerforum und Freien Wählern durch entsprechende Ankündigungen im Vorfeld abzeichnete (wir berichteten) stellte sich die CDU „auf die Hinterbeine“. In der Diskussion im Schulausschuss, zu dem auffällig viele Besucher gekommen waren, hielten die Christdemokraten an ihrer Idee fest, die Abstimmung zu vertagen und einen „Schulgipfel“ mit Vertretern von anderen Schulen, den Eltern oder auch der Wirtschaft einzuberufen. Worauf sie hinaus will, ob auf eine Gesamt- oder Realschule, ließ die CDU-Fraktion nach wie vor offen und brüskierte mit Teilen ihrer Argumentation die anderen Fraktionen.

„Wir haben nichts gegen eine Gesamtschule, aber wir fordern alle auf, sich zur weiteren Beratung zusammen zu setzen“, verkündete Mahmut Egilmez. Bevor eine Entscheidung gefällt werde, sollten mehr Einschätzungen und Meinungen gehört werden – zum Beispiel des Berufskollegs, mit dem niemand außer der CDU zu dem Thema gesprochen habe: „Ideologisch verbrämt haben andere Fraktionen bereits ihre Entscheidung festgelegt.“ Egilmez wurde auf Seiten der CDU-Argumentation federführend von Thorsten Schmalt flankiert, der betonte, dass es sich bei der Entscheidung für eine weiterführende Schulform als Nachfolger der Sekundarschule um „die wichtigste Entscheidung des Jahrzehnts“ handele: „Wir wollen heute nicht den gleichen Fehler von einst machen und vorschnell entscheiden.“ Den Bedarf für eine weitere Sekundarstufe II (Oberstufe) gäbe es in Wermelskirchen durch das Gymnasium gar nicht: „Abitur gibt es an der Stockhauser Straße.“ Letztlich würde sich eine Gesamtschule in keinster Weise von einer Sekundarschule unterscheiden, außer der „aufgesetzten Oberstufe“. Die CDU brauche zur Entscheidungsfindung mehr „Fleisch an den Knochen“. Dr. Bernhard Meiski bemerkte, dass eine „Einheitsschule“ ja seit 150 Jahren auf der Agenda der SPD stünde: „Die Medizin Sekundarschule hat nichts bewirkt, jetzt soll mit der Gesamtschule die Dosis erhöht werden.“

Dass sie sich nicht ausreichend lange oder nicht intensiv genug mit dem Thema beschäftigt hätten, wollten die anderen Fraktionen nicht auf sich sitzen lassen. „Wir sind zu einer Entscheidung in der Lage, weil wir uns deutlich länger als vier Wochen damit auseinandergesetzt haben“, warf Inga Manderla (FDP) ein. Das nahm auch Ulrike Schorn-Kussi (Die Grünen) für ihre Fraktion in Anspruch: „Wir entscheiden nicht oberflächlich.“ Bei der Entscheidung müsse Klarheit geschaffen und nicht länger verzögert werden. Außerdem verwies die Grünen-Vertreterin auf eine hohe Akzeptanz von Gesamtschulen, wie Beispiele in Köln oder Rösrath zeigten. Eine Erklärung des wegen einer Corona-Infektion nicht anwesenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Jochen Bilstein (auch Schulausschuss-Vorsitzender, in der Sitzung vertreten von Monika Müller von der CDU) verlas Ralf Weber: „Kein Kind soll gezwungen sein, eine Schule in einer anderen Stadt zu besuchen, weil wir in Wermelskirchen kein geeignetes Schulangebot vorhalten.“ Die Betroffenen bräuchten endlich Klarheit und keinen „Schulgipfel“, konstatierten die Sozialdemokraten: „Die Zeit ist reif für eine Empfehlung an den Rat.“

Den CDU-Antrag auf Vertagung des Empfehlungsbeschlusses lehnte die Mehrheit des Schulausschusses ab, nur die CDU votierte für dieses Ansinnen. In der Folge votierten fünf CDU-Stimmen gegen das Vorhaben eine mindestens vierzügige Gesamtschule ab dem Schuljahr 2023/24 in Wermelskirchen einzurichten – alle anderen Schulausschussmitglieder stimmten dafür.

Einstimmig akzeptierte der Schulausschuss den Ende 2021 vorgelegten Schulentwicklungsplan, der genauso wie die Schulform-Entscheidung formell vom Stadtrat verabschiedet werden muss.



INFO-KASTEN

Schulgipfel Trotz der Niederlage bei der Abstimmung über die Schulform beharrt die CDU auf ihrer „Schulgipfel“-Idee. „Wir werden dazu einladen“, kündigte Mahmut Egilmez an.

Prozedere Zeit für einen „Schulgipfel“ haben die Christdemokraten, denn bis zur entscheidenden Ratssitzung dauert es noch einen Monat – der Stadtrat tagt wieder am Montag, 28. März.

Standortfrage Nach der Entscheidung zur Schulform muss die Kommunalpolitik eine Entscheidung zum Standort der neuen weiterführenden Schule fällen.