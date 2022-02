Viertklässler in Wermelskirchen : Anmeldeverfahren fürs Gymnasium

Viertklässler in Wermelskirchen

Wermelskirchen Wegen der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung nur über einen Termin oder schriftlich möglich. Für die Anmeldung vor Ort muss die 3G-Regel eingehalten werden.

Die Anmeldungen für Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, die zum Sommer ans Gymnasium wechseln wollen, finden vom 9. bis 11. März statt. Das teilt Schulleiterin Elvira Persian mit. Aufgrund der aktuellen pandemischen Situation ist eine Anmeldung in diesem Jahr ausschließlich im Zuge eines vorher vereinbarten Termins oder schriftlich auf dem Postweg möglich. Bereits jetzt können Eltern einen Termin für die Anmeldung buchen, teilt die Schulleiterin mit. Hierfür finden interessierte Eltern Informationen auf der Startseite der Homepage des städtischen Gymnasiums: www.gymnasium-wk.de Für die Anmeldung vor Ort muss die 3G-Regel eingehalten werden. Ebenso finden die Anmeldungen für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule oder einer Realschule, die zum Sommer in die Oberstufe des Gymnasiums wechseln wollen, in diesem Zeitraum statt.