Ankündigung vor dem Schulausschuss in Wermelskirchen : In der Schuldebatte fordert die CDU einen Schulgipfel

Was passiert in der Wirtsmühle? Gibt es einen neuen Modulbau für eine Gesamtschule – oder wird‘s doch wieder eine Realschule? Das ist offen. Aber auch der Standort für die künftige Schulform. Foto: R. Mosler/Bauunternehmen Kleusberg

Wermelskirchen Die CDU Wermelskirchen will noch einmal öffentlich über die Schullandschaft in Wermelskirchen diskutieren und fordert einen Schulgipfel. Das teilte die CDU am Mittwoch vor der sicher wegweisenden Entscheidung Richtung Gesamtschule im Schulausschuss am Donnerstag mit.

Denn: Es gibt mittlerweile eine Mehrheit für die Gesamtschule. Die CDU scheint diesen Weg nicht mitgehen zu wollen. Welche Schulform sie für die beste hält, sagt die CDU aber nicht. Die CDU wird deshalb, das kündigte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Lessenich an, Beratungsbedarf für die Ausschusssitzung anmelden. Ob dem stattgegeben wird, bleibt abzuwarten. Damit soll erreicht werden, das Thema Schulform zu vertagen. Jüngst hatte nämlich die CDU im Sportausschuss den Beratungsbedarf der FDP zum Hallenbad abgeschmettert.

Stefan Leßenich, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes. Foto: Andi Jäckle Foto: Andi Jäckle

„Wir appellieren an alle Fraktionen, vor der Entscheidung auch an einem Spitzengespräch mit den Schulleitern und Vertretern der Wirtschaft teilzunehmen“, so Lessenich. Durch viele Gespräche mit Schulleitern, mit Vertretern der Wirtschaft, aber auch mit Eltern von schulpflichtigen Kindern, „sind viele Informationen an uns herangetragen worden, die es wert sind, in einem Schulgipfel nochmal öffentlich diskutiert zu werden“, sagt Michael Schneider, Vorsitzender der CDU-Fraktion.

Michael Schneider, Fraktionsvorsitzender der CDU. Foto: Andi Jäckle Foto: Andi Jäckle

Die CDU ist der Meinung, dass die neue Schule gerade die Schüler ansprechen soll, deren Ziel es ist, nach ihrer Schullaufbahn eine Ausbildung, zum Beispiel im handwerklichen, hauswirtschaftlichen oder pflegerischen Beruf zu beginnen. Die Unterstützung beim Übergang in eine solche Ausbildung, beispielsweise durch Praktika, besondere Trainings oder eine intensive Begleitung, würde für viele Schüler eine zusätzliche, wichtige Perspektive darstellen. „Die neue Schule sollte bei dem Übergang Schule – Beruf, bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen und die Kooperationen mit Unternehmen fokussieren. Wir müssen Wermelskirchen als gesamte Bildungslandschaft sehen“, so Lessenich.