Bergisches Berufskolleg in Wermelskirchen und Wipperfürth Große Bandbreite an Bildungsabschlüssen

Viel Betrieb an den beiden Standorten des Bergischen Berufskollegs in Wipperfürth und Wermelskirchen am Samstagvormittag: Es ist wieder der Anmelde- und Beratungssamstag nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an den weiterführenden Schulen. „Die Zeugnisse sind in diesem Jahr schon ungewöhnlich früh ausgegeben worden, nämlich am vergangenen Freitag“, sagt Schulleiter Thilo Mücher. An beiden Standorten, an der Ringstraße in Wipperfürth und der Kattwinkelstraße in Wermelskirchen, sind am Samstagvormittag die Lehrer anwesend, um allen interessierten Schülern der weiterführenden Schulen, Informationen über die Möglichkeiten der höheren Bildungsabschlüsse zu geben. Am Wermelskirchener Berufskolleg sind zudem Schüler des beruflichen Gymnasiums anwesend und bieten den zahlreichen Besuchern Kuchen und Waffeln an.