A1-Brückenbaustelle in Wermelskirchen CDU kündigt Informationsveranstaltung zur Hünger-Brücke an

Darin schreibt der Parlamentarische Staatssekretär, Oliver Luksic: „Dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr ist bekannt, dass gerade Brückenbaumaßnahmen in der Nähe von Knotenpunkten zu unerwünschten verkehrlichen Einschränkungen führen können und wie wichtig daher die frühzeitige und generelle Öffentlichkeitsbeteiligung ist.“ Deshalb sei der Wunsch von Bürgermeisterin Marion Lück, Vertreter der Autobahn GmbH zu einer Informationsveranstaltung einzuladen oder selbst aktiv zu werden, nachvollziehbar und unterstützenswert. Er werde dieses Anliegen an die Autobahn GmbH weitergeben, versichert Luksic in dem Brief an Tebroke.