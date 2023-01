Kulturelles Leben in Wermelskirchen Publikum bejubelt das Blasorchester

Und so geht es in der zweiten Hälfte weiter – spätestens als Cynthia van Lijf ein Titanic-Medley ankündigt. „Kino für die Ohren“, sagt die Moderation. Und sie hat Recht. Vielleicht liegt es daran, dass über Weihnachten auf manch einem Bildschirm der Hollywoodfilm gelaufen sein dürfte. So oder so: Die Filmmelodien zaubern am Samstag Bilder in die Herzen der Zuhörer – auch dank einer bezaubernden Querflöte. Das Medley wird gekrönt mit „My Heart Will Go On“. Wieder jubelt das Publikum. Von Gershwin bis Sinatra, von der Ostküste bis zum Pazifik: Die Melodien des Abends sind vielseitig und bunt – genauso wie das große Orchester. Am Ende sind es aber vor allem die vertrauten Melodien im neuen, wunderbaren Gewand, die das große Publikum jubeln lassen.