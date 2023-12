Zweckverband der berufsbildenden Schulen Monheim lehnt Kosten für neues Berufskolleg in Opladen ab

In seiner jüngsten Sitzung hat der Zweckverband der berufsbildenden Schulen Opladen den Beschluss zur Planung eines vollständigen Neubaus eines Berufskollegs am Standort Neue Bahnstadt in Leverkusen-Opladen gefasst. Monheim lehne die damit verbundene Finanzierung ab, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zwar erkenne man die Vorteile eines Neubaus hinsichtlich besserer baulicher und funktionaler Qualitäten sowie einer für die Schule günstigeren Flächenbilanz an, sei aber im Hinblick auf die Finanzierung der Maßnahme nicht bereit die Entscheidung mitzutragen, so der Sprecher Thomas Spekowius.