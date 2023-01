Haus Eifgen in Wermelskirchen Schnodder-Indie trifft auf Bob-Dylan-Poesie

Irgendwie ist das eine sehr interessante und ungewöhnliche Mischung, die einem geboten wird. Ein Rezept, das man tatsächlich so in Wermelskirchen selten hört. Eine Prise Bob-Dylan-Poesie in langen, irgendwie mythischen und oft in halbem Sprechgesang präsentierten Texten. Dazu kommt eine großzügige Ladung jener Schnoddrigkeit in der Musik, die an klassischen Indie-Rock erinnert, immer ein wenig laissez-faire in Sachen Intonation, immer noch gerade soviel Schrägheit, dass es gerade noch nicht falsch klingt. Und abgeschmeckt wird das Ganze mit der sympathisch-kauzigen Art des Künstlers, wenn er sich etwa augenzwinkernd für „diese Woge der Anerkennung“ bedankt, als das Publikum ihm nach dem tatsächlich tollen „Kekse für die Königin des Himmels“ bejubelt.