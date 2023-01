Schullandschaft in Wermelskirchen 80 Anmeldungen im ersten Anlauf

50 Kinder und ihre Eltern waren direkt zum ersten Anmeldetermin am Freitag gekommen. „Da herrschte richtig Euphorie und Aufbruchsstimmung“, sagt Thorsten vom Stein. Als er gemeinsam mit Uwe Spindler und dem Erstem Beigeordneten Stefan Görnert am Samstag die Türen der Sekundarschule aufschließt, dauert es nicht lange, bis die ersten Eltern die Stufen in den ersten Stock zurücklegen. Insgesamt 80 Anmeldungen wird vom Stein am Ende des zweiten Anmeldetags zählen. An Tag zwei sieht also alles danach aus, als käme die Gesamtschule auf die erforderlichen 100 Anmeldungen fürs erste Schuljahr. Fünf Anmeldetage liegen schließlich noch vor dem Team. „Und wir können schon jetzt sagen: Auch Schüler mit Gymnasialempfehlung zählen zu den ersten Anmeldungen“, sagt vom Stein. Damit könne auch das Prinzip „Gesamtschule“ lebendig werden: Gemeinsam lernen. „Wir gehen aber nicht davon aus, dass das Gymnasium deswegen niedrigere Anmeldezahlen haben wird“, sagt Görnert, „wir hoffen, dass wir einfach mehr Schüler in der Stadt halten können“.