Neue Räume und Ausstattung Wie das Berufskolleg in Erkelenz erweitert werden soll

Ob es zu dieser großen Lösung jemals kommen wird, steht in den Sternen, sowohl finanziell als auch planerisch. Überlegungen dazu stellte der Schulausschuss des Kreistags bei seiner jüngsten Sitzung im Kreishaus in Heinsberg an und beschloss eine Vorgehensweise auf Basis der Ideen der Kreisverwaltung. So ist nach Ansicht des Kreises Heinsberg angedacht, zunächst einen kleinen Neubau eines zusätzlichen Klassentraktes mit fünf Klassenräumen sowie Nebenräumen auf einer bisher unbebauten Fläche in Richtung Krefelder Straße oder auf der Parkplatzfläche des Gebäudes am Schulring zu realisieren. In einem zweiten Schritt könnte ein bestehender Gebäudeteil, der den schlechtesten baulichen und energetischen Zustand aufweise, ebenfalls durch einen kleineren Neubau ersetzt werden.