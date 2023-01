Wermelskirchener Ballettschule MoMo Bergische Tanztage locken Talente

Gemeinsam mit Inhaberin Nicole Helder rief sie vor einigen Jahren die Bergischen Tanztage ins Leben. Seither kümmert sich Pil darum, dass der Wettbewerb, der in den Corona-Jahren pausieren musste, an Renommee stetig dazugewinnt. Das liegt auch an der hochkarätigen neunköpfigen Jury, die international besetzt ist und in der sich neben Koryphäen wie Richard Lowe, Ballettdirektor in Detmold, und Guido Marni, der sein Rüstzeug als Tänzer unter anderem an der Bolschoi-Akademie erhielt, auch die Ex-Ballerina Marina Tchijova befindet. Die ehemalige Solistin, die zu ihrer aktiven Zeit in Moskau und St. Petersburg brillierte, unterrichtet wie Pil schon seit vielen Jahren an der Ballettschule MoMo, neben ihrer Haupttätigkeit als Choreografin und Ballettpädagogin an der Musikhochschule Köln. „In dieser Konstellation, mit unserer Schule als Veranstalterin und einer Pädagogin aus unserem Team in der Jury, finden wir es einfach besser, wenn wir unsere Mädels bei diesem Wettbewerb außen vor lassen“, erklärt Pil und betont, dass es dennoch möglich sein wird, die MoMo-Schülerinnen in Aktion zu erleben: „Wer die Choreografien unserer Wettkampflassen sehen will, kann am Vorabend der Bergischen Tanztage ab 17:30 Uhr ins Forum Hückeswagen kommen.“ Dann beginne um 18 Uhr eine zweistündige Benefiz-Gala, „auf der alle Tänze zu sehen sein werden, mit denen sich unsere Schülerinnen dieses Jahr für nationale und internationale Wettkämpfe qualifizieren wollen“.