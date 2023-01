Naturdenkmal in Wermelskirchen Kreis lässt Totholz aus Deutschlands größtem Naturweihnachtsbaum entfernen

Er ist „ein ganz besonderes und beliebtes Naturdenkmal in Wermelskirchen“ – der rund 150 Jahre alte Mammutbaum, der in der Fachsprache „Sequoiadendron giganteum“ genannt wird. Das sagt die Kreisverwaltung, die als Behörde für Baum zuständig ist. Nachdem Anfang Januar ein Stark-Ast aus dem Baum gebrochen war, kann die Untere Naturschutzbehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises, die sich um die Betreuung solcher Naturdenkmäler kümmert, Entwarnung geben. Das veröffentlicht die Pressestelle der Kreises nunmehr in einer Pressemitteilung, nachdem sie das bereits auf Anfrage unserer Redaktion angegeben hatte (wir berichteten). Demnach sei die Verkehrssicherheit wieder hergestellt und es drohe keinerlei Gefahr.