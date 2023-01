Rhein-Berg Bürgermeister prüfen juristische Schritte gegen den Kreis

Das sind „schwere Geschütze“: Die Bürgermeister der Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis ziehen rechtliche Schritte gegen die Kreisverwaltung in Betracht und wollen den geplanten, massiven Stellen-Aufbau im Kreishaus Am Rübezahlwald in Bergisch Gladbach juristisch prüfen lassen. Das geht aus einem internen Schreiben von Bürgermeisterin Marion Lück an die Fraktionsvorsitzenden im Wermelskirchener Stadtrat hervor, das unserer Redaktion vorliegt.