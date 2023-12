Verwaltung in Rhein-Berg und Wermelskirchen Nach Cyberangriff ist Frist für Führerscheintausch verlängert

Vor dem Hintergrund der Anforderungen der dritten EU-Führerscheinrichtlinie müssen bis zum 19. Januar 2033 in der Europäischen Union alle Führerscheine umgetauscht werden, die vor dem Jahr 2013 ausgestellt worden sind. Der Umtausch verläuft in Deutschland schrittweise, gestaffelt nach Jahrgängen. Die Frist für den Umtausch der Papier-Führerscheine läuft für die Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 am 19. Januar 2024 ab.