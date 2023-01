Kabarett in Wermelskirchen Wenn Kabarett auf den Weltschmerz trifft

Aber hin und wieder verliert Lars Reichow seinen lustigen Unterton: Dann klingt seine Show mehr nach dem dringenden Wunsch, die Dinge richtigzustellen und sich politisch zu positionieren. Das vollführt er mal an den Tasten und mal am Mikrofon. In diesen Momenten spricht er dem Einen aus der Seele und treibt dem Anderen die Nackenhaare in die Höhe. Ein Beispiel: Mitten im Klimawandel werde die Aufgabe Lützeraths als Kompromiss gefeiert, sagt er. Es sei schwer zu begreifen, dass in dieser Krise überhaupt noch ein Konzert mit Kohle so viel Geld verdienen dürfe. Die einen jubeln, die anderen kratzen sich am Hinterkopf. Emmanuel Macron habe seine Mutter geheiratet, lästert er und wieder kichern die einen fröhlich, während die anderen schnauben. Politik, Kirche, Europa: Lars Reichow sagt, was er denkt. Oder er singt es. „Arme kleine Welt, wie hältst du das nur aus? Hast du noch Geduld in diesem Irrenhaus?“, dichtet er zu einer Melodie. Der Kabarettist klingt dann wie ein Liedermacher.