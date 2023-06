Flanieren in Wegberg Live-Musik, Coktails, Oldtimer und Flohmarkt beim Kultursommer

Passend zur Stimmung der alten Rock-Musik aus den 1960er und 1970er Jahren standen auf dem Parkplatz neben der Bühne verschiedenste Oldtimer mit vier, drei oder zwei Rädern in Reih und Glied und ließen viele Liebhaber fachsimpeln und in Nostalgie verfallen. Vom alten dunkelblauen VW-Käfer 1300, über ein amerikanisches Polizeiauto bis zum Feuerwehrwagen konnten die Besucher hier in die bunte Welt des Benzin- und Dieselgeruchs abtauchen. Eine Menschentraube bildete sich um den roten Lamborghini Countach von 1981 mit 355 Pferdestärken unter der Haube. Für viele war dieses Auto gleich ein paar Fotos wert. „Wir knacken gleich die 300 Aussteller“, erzählt Wilfried Venedey vom Oldtimer-Treff Grenzlandring Wegberg. Er zählt die ankommenden Oldtimer am Eingang des Rathausplatzes. Er selbst ist mit seiner 45 Jahre alten kirschroten Simson angereist. „Die Simson habe ich damals meiner Tochter neu aufgebaut. Jetzt fährt der Papa damit“, erzählt er. Das Besondere an dem ostdeutschen Gefährt seien seine Papiere, denn laut der alten DDR-Bestimmung darf die Simson maximal 60 Kilometer pro Stunde auf den Tacho bringen.