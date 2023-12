Letz Zep in Wegberg Bleiernes Luftschiff – äußerst fahrtüchtig

Neben einigen nicht ganz so bekannten Songs spielen Letz Zep natürlich auch die ganz großen Hits. Den bis dahin kräftigsten Beifall gibt es bei den ersten Tönen von „Kashmir“, kurz darauf kommt auch schon „Stairway to Heaven“, wohl das ultimative Meisterwerk der Zeppeline. Mit „Black Dog“ und „Whole Lotta Love“ endet der reguläre Set, dem sich mit „Rock and Roll“ und „Immigrant Song“ zwei fulminante Zugaben anschließen – samt einer überraschenden Hommage an eine andere ganz große Band: Zwischendurch spielen Letz Zep da nämlich den Beatles-Song „I saw her standing there“ – was Kulke sichtlich enormen Spaß bereitet. Das Quartett spielt diesen sehr frühen Beatles-Song aber nicht wie im Original, sondern gibt ihm einen deutlich zeppelinesken Anstrich – ein weiterer Höhepunkt des Abends.