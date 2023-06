Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Mehrere Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt

Am Freitag, 2. Juni, hat sich an der Jacobastraße in Hückelhoven-Schaufenberg gegen 16.50 Uhr auf dem Gelände einer SB-Waschanlage ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein 26-jähriger Autofahrer hat beim Ausparken eine Frau übersehen, die hinter dem Fahrzeug stand. Er fuhr die 53-Jährige an, sodass sie zu Boden gestoßen wurde und sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Einen Tag später haben sich zwei Motorradfahrer bei einem Unfall in Wegberg verletzt. Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr in einer Gruppe von insgesamt vier Motorradfahrern um 14.20 Uhr den Grenzlandring von Uevekoven kommend in Richtung Klinkum. In Höhe des Mühltalweges musste die Gruppe verkehrsbedingt anhalten. Beim Bremsvorgang kam der Motorradfahrer ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Hierbei verletzte sich der Fahrer am rechten Bein. Seine 56-jährige Mitfahrerin verletzte sich durch den Sturz am rechten Knie. Beide Personen wurden zwecks weiterer Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Grenzlandring im Bereich der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen gesperrt.