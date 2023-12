Paveier-Konzert in Wegberg Weihnachten op Kölsch

Weil sich die Paveier bei der Kölschen Weihnacht die Bühne mit anderen Musikern teilen, machten sie immer wieder Platz für junge und erfahrene Talente. So auch für Mia und Lea von der Colonia Akademie für Musik, Tanz und Kunst aus Köln-Mülheim. In ihren roten Kleidern über weißen Blusen und Strumpfhosen sahen die beiden Mädchen nicht nur aus wie Weihnachtsengel, sondern klangen auch so. In ihrem jungen Alter haben sie sich nämlich schon einmal überlegt, was sie später machen wollen und präsentierten das humorvolle „Wenn ich groß bin“ mit Charme und Selbstbewusstsein, wie es sonst nur erfahrene Bühnenkünstler schaffen.