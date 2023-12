Deutscher Rock & Pop Preis 2023 Voerder gewinnt 18 Preise bei Musikwettbewerb

Druckvolle Tiefgründigkeit kombiniert mit melodischer Lebendigkeit – so lässt sich der Stil des Voerder Musikers vielleicht am besten beschreiben. So jedenfalls beschreibt ihn Hanno Brockmann alias Jarden Jargo selbst. In gleich 18 Kategorien wird der Gitarrist und Sänger aus Voerde am 16. Dezember bei der Preisverleihung des 41. Deutschen Rock & Pop Preises 2023 in der Siegerlandhalle in Siegen für sein musikalisches Schaffen ausgezeichnet.