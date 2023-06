Antrag an Wegbergs Bürgermeister Michael Stock CDU will Standgebühren für After-Work-Märkte aussetzen

Zur Begründung erklären die Christdemokraten: „Die Werbegemeinschaft Wegberg plant für die Monate August und September an jeweils einem Freitag im Monat, testweise einen After-Work-Markt in den Abendstunden in der Fußgängerzone der Innenstadt auszurichten. Auf Anfrage der Werbegemeinschaft bei der Verwaltung wurde avisiert, nicht wie üblich die doppelte Gebühr zur Verlängerung der Marktzeiten, sondern nur die einfache Gebühr zu vereinnahmen.“