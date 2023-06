Brunnenwasseruntersuchung in Wegberg Gewässer-Experten halten mit dem Labormobil auf dem Rathausvorplatz

Die Verunreinigungen im Grundwasser in der Nähe des Nato-Flughafens Geilenkirchen und des ehemaligen Militärflughafens in Wegberg-Wildenrath sind wohl dauerhaft. Diese Schlagzeile hat in der letzten Zeit viele Wegberger verunsichert. So mancher hat sogar Angst, den Garten mit Wasser aus dem eigenen Brunnen zu gießen. Dabei kann ein Brunnen eine schöne Sache sein und gerade im Sommer sehr helfen, kostbares Leitungswasser zu sparen.