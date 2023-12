Brücke defekt Autobahn 42 zwischen Bottrop und Essen bleibt gesperrt

Wegen massiver Schäden an einer Brücke bleibt die Autobahn 42 zwischen Bottrop und Essen vermutlich mehrere Monate lang gesperrt. Bei einer Analyse in den vergangenen Tagen seien schwerwiegende Schäden an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal festgestellt worden, teilte die Autobahn-GmbH des Bundes am Freitag mit.