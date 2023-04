Labormobil auf Kaarster Neumarkt Kaarster nutzen Angebot zum Testen von Brunnenwasser

Theodor Steinbrock verfügt über einen sieben Meter tiefen Brunnen im Garten und dessen Wasser war vor ein paar Jahren „gar nicht belastet“, wie er sagt. Jetzt sucht er nach der Bestätigung, dass es noch so ist – mit dem Wasser tränkt er Rasen und Pflanzen. Auch Adolf von Chrzanowski geht kein Risiko ein: Er habe einen Fischteich und möchte wissen, ob er für ihn bedenkenlos sein Brunnenwasser nutzen kann. Die Untersuchungen findet er – wie auch andere Besucher – generell ziemlich teuer. Eine kurze Beratung ergibt, dass außer Kaulquappen keine Tiere in seinem Teich leben. So entscheidet er sich für die Variante von 39 anstatt von 59 Euro. Das Ergebnis wird ihm per Gutachten in zwei Wochen zugestellt. Sechs Vor-Ort-Proben können nach einer einstündigen Untersuchung wieder abgeholt werden.