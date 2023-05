Militärflughäfen im Kreis Heinsberg PFAS-Chemikalien im Grundwasser bleiben wohl für immer

Die Verunreinigungen im Grundwasser des Kreises Heinsberg in der Nähe des Nato-Flughafens Geilenkirchen und des ehemaligen Militärflughafens in Wegberg-Wildenrath werden wohl dauerhaft bestehen bleiben. Das sagte Heidrun Schößler, Leiterin des Kreis-Gesundheitsamtes, am Mittwoch im Kreisumweltausschuss. „Die Kontamination des Rohwassers bleibt für immer“, sagte Schößler, betonte aber gleichzeitig, dass zu keinem Zeitpunkt Trinkwasser belastet gewesen sei: „Das Trinkwasser wird aus deutlich tieferen Schichten gefördert und läuft durch verschiedene Filteranlagen, in denen es gereinigt wird.“