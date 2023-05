Nach Automatensprengung Kreissparkasse Heinsberg schließt zwei Standorte

Fünfmal haben Unbekannte seit Weihnachten versucht, Automaten der Kreissparkasse Heinsberg zu sprengen – dreimal erfolgreich, zuletzt in der Nacht zu Montag in Wegberg-Beeck. Das Geldinstitut hat am Donnerstag reagiert und die Schließung von zwei weiteren Standorten angekündigt: Die am Montag zerstörte Filiale in Beeck soll nicht wieder öffnen, zudem soll zum 8. Juni der Standort in Heinsberg-Dremmen dauerhaft schließen.