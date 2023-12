Unfallkommission im Kreis Heinsberg Warum es an Mini-Kreisverkehren so oft kracht

Kreisverkehre spielen in der deutschen Verkehrsplanung eine immer wichtigere Rolle. Immer häufiger werden sie Ampelkreuzungen vorgezogen, weil sie in der Regel einen deutlich besseren Verkehrsfluss ermöglichen. Doch die Unfallkommission des Kreises Heinsberg warnt: Häufig kommt es an den Kreiseln zu Unfällen – und dabei sind vor allem Fahrradfahrer die Leidtragenden. Der jüngste Vorfall habe sich in der Gemeinde Waldfeucht abgespielt, wo „jüngst wieder ein Mini-Kreisverkehr zu einer Unfallhäufungsstelle geworden“ sei, teilt die Kreisverwaltung mit.