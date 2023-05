Endspurt um die Regionalliga Vor den Showdowns wartet auf Beeck erst noch Hürth

Auch drei Spieltage vor Schluss herrscht an der Spitze der höchsten Amateurklasse des Mittelrhein-Verbands Hochspannung: Der FC Wegberg-Beeck und der FC Hennef führen punktgleich die Tabelle an, vier Punkte dahinter lauert der Bonner SC – und der empfängt Freitag in einer Woche Beeck zum Topspiel. Der Showdown setzt sich am letzten Spieltag nahtlos fort: Dann spielt ­Beeck im heimischen Waldstadion gegen Hennef.