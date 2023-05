Bald wieder Fest für alle in Wassenberg Biker mit spannender Wette

Zählen möchte man am 17. Juni 1000 Maschinen – die Anzahl soll gedeckelt sein. Pro gezählte Maschine will der Verein fünf Euro in den Spendentopf werfen. Jeder, der mit seiner Maschine teilnimmt, zahlt ein Startgeld in Höhe von zwei Euro für die Mitfahrzentrale. Eingeladen sind nun auch Unternehmen, sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Pro Maschine kann das Unternehmen 50 Cent zahlen, was bei 1000 Maschinen höchstens 500 Euro ausmacht. Wer mag, kann mit den Bikern und Trikern auch ein Dankes-Video drehen, welches auf den Social-Media-Kanälen des Vereins veröffentlicht werden.